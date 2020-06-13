Son dakika haberleri | Kırklareli'nde en çok kitap okuyanlar belirlendi Son dakika haberi... Kırklareli Valiliği tarafından "Kırklareli Okuyor" projesi kapsamında düzenlenen yarışmada en çok kitap okuyan 25 kişi tam, 57 kişi de çeyrek altınla ödüllendirilecek.

Kırklareli Valiliği tarafından "Kırklareli Okuyor" projesi kapsamında düzenlenen yarışmada en çok kitap okuyan 25 kişi tam, 57 kişi de çeyrek altınla ödüllendirilecek. Kırklareli Valiliğinden yapılan açıklamada, Vali Osman Bilgin ve eşi İlknur Bilgin himayelerinde gerçekleştirilen yarışmanın sonuçlandığı belirtildi. Yarışmanın ilkokul, ortaokul, lise ve yetişkin kategorilerinde düzenlendiğini bildirilen açıklamada, dereceye girenlere ödüllerinin törenle verileceği kaydedildi. Kaynak: AA