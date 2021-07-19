Son dakika haberleri... Kırklareli'nde cami tuvaletindeki muslukların çalınması güvenlik kamerasına yansıdı

Gelen son dakika haberine göre Kırklareli'nde bir caminin tuvaletindeki musluklar çalındı.

Kırklareli'nde bir caminin tuvaletindeki musluklar çalındı.

Kemal Canlı Camisi'nin tuvaletindeki muslukların çalındığını fark eden görevliler, durumu polise bildirdi.

Camideki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kayıtlarda, şüphelinin cami avlusunda bir süre etrafı gözetledikten sonra tuvalete indiği ve daha sonra çıkarak olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.

Öte yandan cami görevlileri çalınan muslukların yerine yenilerini taktırdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop