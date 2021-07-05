Son dakika haberleri! Kırklareli'nde buğday tarlasında yangın, 5 dönüm alan zarar gördü
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Son dakika haberleri! Kırklareli'nde buğday tarlasında yangın, 5 dönüm alan zarar gördü

Son dakika haberleri! Kırklareli'nde buğday tarlasında yangın, 5 dönüm alan zarar gördü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber... Kırklareli'nde buğday tarlasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, 5 dönüm alan zarar gördü.

Kırklareli'nde buğday tarlasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, 5 dönüm alan zarar gördü.

Yangın, Vize ilçesine bağlı Soğucak köyünde bulun bir buğday tarlasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, buğday tarlasında bulunan elektrik direğinden kıvılcımların yere düşmesi sonucu yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesinin ardından yangın söndürülürken, 5 dönüm alan zarar gördü. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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