KIRKLARELİ - Bir kişi silahla bacağından yaralandı
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KIRKLARELİ - Bir kişi silahla bacağından yaralandı

08.12.2020 13:17 | Son Güncelleme: 08.12.2020 13:36

Kırklareli'nde bacağından silahla vurulan kişi hastanede tedavi altına alındı.

Kırklareli'nde bacağından silahla vurulan kişi hastanede tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Karakaş Mahallesinde bir kişinin silahla yaralandığını gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekipleri bacağından yaralanan K. K'yi Kırklareli Eğitim Araştırma Hastanesine götürdü.

Olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Polis ekipleri şüphelinin kimliğinin belirlenmesi için bölgedeki güvenlik kamara kayıtlarını incelemeye aldı.

KIRKLARELİ - Bir kişi silahla bacağından yaralandı
KIRKLARELİ - Bir kişi silahla bacağından yaralandı
KIRKLARELİ - Bir kişi silahla bacağından yaralandı
KIRKLARELİ - Bir kişi silahla bacağından yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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