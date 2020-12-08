KIRKLARELİ - Bir kişi silahla bacağından yaralandı

Kırklareli'nde bacağından silahla vurulan kişi hastanede tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Karakaş Mahallesinde bir kişinin silahla yaralandığını gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekipleri bacağından yaralanan K. K'yi Kırklareli Eğitim Araştırma Hastanesine götürdü.

Olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Polis ekipleri şüphelinin kimliğinin belirlenmesi için bölgedeki güvenlik kamara kayıtlarını incelemeye aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran