Son dakika haberleri! Kırklareli'nde bıçaklı kavgada 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı

VİZE, KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Vize ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kıyıköy beldesinde İ.O. ile Y.D, E.K. ve A.A arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

Şüpheli İ.O kavgada diğer 3 kişiyi bıçakla yaraladı.

Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Vize Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Y.D ilk müdahalesinin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesine, E.K. ise Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

E.K. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kıyıköy Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan şüpheli İ.O, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Zanlının kavgada kullandığı bıçak ise denizde bulundu.

AA / Ufuk Ertop - Son Dakika Haberleri

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