Son dakika haberleri: Kırklareli'nde baraj gölüne serilen 800 metre ağ ele geçirildi

Son dakika haber: Kırklareli'nde kaçak avcılıkla mücadele kapsamında baraj gölüne serilen 800 metre ağ ele geçirildi, ağa takılan birçok balık suya geri bırakıldı.

Kırklareli'nde kaçak avcılıkla mücadele kapsamında baraj gölüne serilen 800 metre ağ ele geçirildi, ağa takılan birçok balık suya geri bırakıldı.

Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile koordineli olarak Armağan Barajı'nda su ürünleri denetimi gerçekleştirildi.

Su ürünleri kontrol görevlileri tarafından yapılan denetim ve kontrollerde mevzuat kapsamında kullanılması yasak olan, suya bırakılmış 500 ve 300 metre iki ayrı misina ağ toplandı.

Denetimlerde ağlara takılı bulunan sazanlar ile diğer canlılar da suya bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran