Son dakika haberleri | Kırklareli'nde ayakları maskeye dolandığı için ağaçta mahsur kalan kargayı itfaiye kurtardı
03.03.2021 14:15 | Son Güncelleme: 03.03.2021 14:18
Son dakika gündem haberi: Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinde, ayaklarına dolanan maske nedeniyle ağaçta mahsur kalan karga, itfaiye ekiplerince kurtarılarak, doğaya bırakıldı.
Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinde, ayaklarına dolanan maske nedeniyle ağaçta mahsur kalan karga, itfaiye ekiplerince kurtarılarak, doğaya bırakıldı.
Kazım Dirik Mahallesi Eczacı Mahmut Tunca Caddesi'nde vatandaşlar, ağaçtaki karganın maskenin ipine dolanarak mahsur kaldığını fark etti.
Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen Pehlivanköy Belediyesi itfaiye ekipleri, kargayı ağaçtan aldı. Ayaklarına takılan maskeden kurtarılan karga, yeniden doğaya salındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Coşkun Ürkmez