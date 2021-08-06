Son dakika haberleri | Kırklareli'nde anız yangını ormana sıçramadan söndürüldü
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Son dakika haberleri | Kırklareli'nde anız yangını ormana sıçramadan söndürüldü

Son dakika haberleri | Kırklareli'nde anız yangını ormana sıçramadan söndürüldü
Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Kırklareli'nde anız tarlasında çıkan yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Kırklareli'nde anız tarlasında çıkan yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Orman İşletme Müdürlüğünün Babatepe mevkisindeki yangın gözetleme kulesindeki görevlilerce Koruköy köyü yakınlarında bir anız tarlasında yangın çıktığı fark edildi.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin ardından bölgeye, Orman İşletme Müdürlüğü, Kırklareli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve il Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

Bölgede yangın olduğunu gören köylüler ise traktörler, bölgedeki maden işletmelerinden ise bazı işçiler iş makineleriyle yangına müdahale etti.

Kısa sürede söndürülen yangın, tarlanın yakınındaki ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Jandarma ekipleri, tarla sahibi hakkında tutanak düzenleyerek işlem başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop

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