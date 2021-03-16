Son dakika haberleri! Kırklareli'nde 39 köyde atığını ayrıştıran vatandaşların alışveriş kartı puan dolacak
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Son dakika haberleri! Kırklareli'nde 39 köyde atığını ayrıştıran vatandaşların alışveriş kartı puan dolacak

16.03.2021 12:43 | Son Güncelleme: 16.03.2021 12:46
Son dakika haberleri! Kırklareli'nde 39 köyde atığını ayrıştıran vatandaşların alışveriş kartı puan dolacak

Son dakika haberleri: Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde başlatılan "Sıfır Atık Projesi" kapsamında Kırklareli Valiliğince yürütülen çalışma çerçevesinde atığını ayrıştıran köylüler, geri dönüşüm kartlarında biriken puanlar karşılığında anlaşmalı köy bakkalından...

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde başlatılan "Sıfır Atık Projesi" kapsamında Kırklareli Valiliğince yürütülen çalışma çerçevesinde atığını ayrıştıran köylüler, geri dönüşüm kartlarında biriken puanlar karşılığında anlaşmalı köy bakkalından alışveriş yapabilecek.

Valilik tarafından "Karadeniz Havzası Sınır Ötesi İşbirliği Programı" kapsamında Demirköy ve Vize ilçelerine bağlı 39 köyde biyobozunur (petrol kökenli) ve ambalaj atıklarını evsel atıklar içerisinden ayrıştırmak ve ekonomiye kazandırılmak amacıyla proje başlatıldı.

Daha temiz bir çevre ve atıkların ekonomiye kazandırılması amaçlanarak hazırlanan proje ile 39 köye atıkların toplanması amacıyla konteynerler konulacak, köy sakinlerine ise "geri dönüşüm kartları" verilecek.

Köylülerin kartlarına, konteynere attıkları her atık karşılığında sistem aracılığıyla puan yüklenecek.

Vatandaşlar, anlaşmalı köy bakkalına giderek kazandıkları puanlar karşılığında gıda alışverişi yapabilecek. Proje, 5 kilogram ambalaj atığına bir paket makarna veya 2 maden suyu şeklinde işleyecek.

"Hem doğa hem köylü hem de ülke ekonomisi kazanacak"

Karadeniz Havzası Sınır Ötesi İşbirliği Programı kapsamında 443 bin avro bütçe ile temin edilen vinçli çöp kamyonu, geri dönüşüm aracı ile 78 çöp konteynırı, Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda törenle İl Özel İdaresi yetkililerine teslim edildi.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, törende yaptığı konuşmada, projenin ilk etapta Vize ve Demirköy ilçelerinde 39 köyde uygulanacağını söyledi.

Çevre kirliliğinin önüne geçilmesi için bu tür projeleri önemsediklerini belirten Bilgin, "Türkiye'de çöp kaynaklı yaklaşık 15 milyar dolar israf var, bu çok büyük bir rakam. Bugün insanların çok büyük bölümünün ihtiyacını karşılayacak rakamlar bunlar, o nedenle çevreyi kirletmeyelim lütfen." dedi.

Köy sakinlerine verilecek "geri dönüşüm kartları" hakkında bilgi veren Vali Bilgin, "Burada hem doğa hem köylümüz hem de ülke ekonomimiz kazanacak. Kartta kişinin adı soyadı ve kart numarası yazılacak. Ayrıştırma sonucunda çöpe attığı atık karşılığında kartını sisteme okutup puan kazanacak. Kazandığı puanlar ile köy bakkalında kurulan sistem sayesinde alışveriş yapacak." ifadelerini kullandı.

AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz ise projenin Türkiye'de örnek olacağına inandığını belirtti.

Çevrenin önemine değinen Minsolmaz, "Dünyadaki en önemli çevre projelerinden biri de Ergene Nehri'nin temizlenmesi. Evsel atıkların ayrıştırılması, düzenli toplanması ve bunların ekonomiye kazandırılması çok önemli. Kırklareli olarak sıfır atık konusunda bir adım öndeyiz." diye konuştu.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Bilal Kuşoğlu da projede emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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