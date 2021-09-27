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Son dakika haberleri... Kırklareli'nde 2 kilogram kubar esrar ele geçirildi: 2 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberleri... Kırklareli'nde 2 kilogram kubar esrar ele geçirildi: 2 gözaltı

Son dakika haberi: Kırklareli'nin iki ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 kilogram kubar esrar ele geçirilirken, olaya ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kırklareli'nin iki ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 kilogram kubar esrar ele geçirilirken, olaya ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Lüleburgaz ve Babaeski ilçelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 2 kilogram kubar esrar, 3 kök kenevir bitkisi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Operasyonda S.S. ve O.Z. isimli şahıslar gözaltına alındı. - KIRKLARELİ

Son dakika haberleri... Kırklareli'nde 2 kilogram kubar esrar ele geçirildi: 2 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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