Son dakika haberleri | Kırklareli'nde 114 bin 790 kök Hint keneviri imha edildi
Son dakika haberleri: Babaeski ilçesinde 114 bin 790 kök Hint keneviri imha edildi.
04.07.2020 10:45 | Son Güncelleme: 04.07.2020 11:47
Babaeski ilçesinde 114 bin 790 kök Hint keneviri imha edildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Nadırlı köyünde N.D. ve E.A'ya ait tarlalarda kendiliğinden yetiştiği belirlenen Hint keneviri olduğu bilgisini aldı.
Bölgede yapılan incelemede 70-200 santimetre boylarındaki 114 bin 790 kök Hint keneviri tespit edildi.
Ekipler, kenevir bitkilerini olay yerinde imha etti.
Tarla sahipleri N.D. ve E.A'yı İl Jandarma Komutanlığına götürülerek ifadesine başvuruldu.
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Kaynak: AA