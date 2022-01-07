Son dakika haberleri | Kırklareli Jandarma Komutanlığı geçen yıl 168 hırsızlık olayını aydınlattı - Haberler
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Son dakika haberleri | Kırklareli Jandarma Komutanlığı geçen yıl 168 hırsızlık olayını aydınlattı

Son dakika haberleri | Kırklareli Jandarma Komutanlığı geçen yıl 168 hırsızlık olayını aydınlattı
AA / Özgün Tiran - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2021 yılında sorumluluk alanlarında meydana gelen tüm hırsızlık olaylarını çözdü.

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2021 yılında sorumluluk alanlarında meydana gelen tüm hırsızlık olaylarını çözdü.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, yıl içerisinde meydana gelen 168 hırsızlık olayının şüphelilerinin yakalandığı belirtildi.

Malvarlığı ve hırsızlık suçlarında yüzde 100 aydınlatma başarısı elde edildiği ifade edilen açıklamada, "Bu suçlara karışan 579 kişi yakalanarak adli makamlara teslim edildi. Vatandaşlarımızın huzur ve güveni için mesai mefhumu gözetmeksizin suç işlenmesinin önlenmesi ve suçluların yakalanması çalışmalarına devam edilecektir." ifadeleri kullanıldı.

AA / Özgün Tiran - Son Dakika Haberleri

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