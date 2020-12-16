Son dakika haberleri: Kırklareli'de markette yangın
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Son dakika haberleri: Kırklareli'de markette yangın

16.12.2020 11:45 | Son Güncelleme: 16.12.2020 11:49
Son dakika haberleri: Kırklareli'de markette yangın

Son dakika haberleri... Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçe merkezinde bir market zincirinin şubesinde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçe merkezinde bir market zincirinin şubesinde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Lüleburgaz Hürriyet Caddesi'ndeki bir market zincirinin şubesinde saat 02.00'de yangın çıktı. Yangın, Lüleburgaz itfaiyesinin kısa süre içinde müdahale etmesiyle söndürüldü. Yangının market arkasındaki kartonların yanmasından kaynaklandığı bildirildi. - KIRKLARELİ

Son dakika haberleri: Kırklareli'de markette yangın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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