Son dakika haberleri | Kırklareli'de 11 kilogram uyuşturucu ele geçirildi: 5 gözaltı - Haberler
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Son dakika haberleri | Kırklareli'de 11 kilogram uyuşturucu ele geçirildi: 5 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberleri | Kırklareli'de 11 kilogram uyuşturucu ele geçirildi: 5 gözaltı

Son dakika haberler: Kırklareli'nde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 kilogram uyuşturucu ele geçirilirken, olayla ilgili 5 kişi yakalandı.

Kırklareli'nde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 kilogram uyuşturucu ele geçirilirken, olayla ilgili 5 kişi yakalandı.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Üsküp Beldesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda O.Ş., S.Ş., O.G., T.M. ve H.B. isimli 5 kişi yakalandı. Operasyonda 11 kilogram kubar esrar maddesi, 23 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Şüpheli şahıslar gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KIRKLARELİ

Son dakika haberleri | Kırklareli'de 11 kilogram uyuşturucu ele geçirildi: 5 gözaltı

Son dakika haberleri | Kırklareli'de 11 kilogram uyuşturucu ele geçirildi: 5 gözaltı

Son dakika haberleri | Kırklareli'de 11 kilogram uyuşturucu ele geçirildi: 5 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Ormanı yakarken yakalanan şahıstan, 'Neden yakıyorsun?' sorusuna iki kelimelik cevap: Evimi yakıyorum

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Haber: Son dakika haberleri | Kırklareli'de 11 kilogram uyuşturucu ele geçirildi: 5 gözaltı - Haberler
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