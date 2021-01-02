Son dakika haberleri... Kırklareli Belediyesinden sokak hayvanlarına mama desteği
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Son dakika haberleri... Kırklareli Belediyesinden sokak hayvanlarına mama desteği

02.01.2021 16:23 | Son Güncelleme: 02.01.2021 16:26
Son dakika haberleri... Kırklareli Belediyesinden sokak hayvanlarına mama desteği

Edinilen son dakika gelişmesine göre Kırklareli Belediyesi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarına mama desteği sağlıyor.

Kırklareli Belediyesi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarına mama desteği sağlıyor.

Belediye ekipleri, kentin birçok alanındaki beslenme odaklarına mama bıraktı.

Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, AA muhabirine, kısıtlama günlerinde sokak hayvanlarının yiyecek ve su ihtiyaçlarının karşılandığını söyledi.

Ekiplerin beslenme odaklarına mama ve su bıraktıklarını ifade eden Kesimoğlu, hayvanların da yaşam haklarının bulunduğunu belirtti.

Sokak hayvanlarının beslenme ihtiyaçlarının aksatılmadan giderildiğini anlatan Kesimoğlu, kendilerine destek olan hayvanseverlere de teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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