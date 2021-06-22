KIRIKKALE'YE GELEN 'YÜRÜYEN SAHNE', 'KUZU MAYDANOZUN MACERALARI' OYUNUYLA ÇOCUKLARLA BULUŞTU
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KIRIKKALE'YE GELEN 'YÜRÜYEN SAHNE', 'KUZU MAYDANOZUN MACERALARI' OYUNUYLA ÇOCUKLARLA BULUŞTU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KIRIKKALE Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün davetiyle kente gelen Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekip, 'Gezgin Kültür Festivali' projesi kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda 'Yürüyen Sahne'de' 'Kuzu Maydanozun Maceraları' oyunuyla çocuklarla buluştu.

KIRIKKALE Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün davetiyle kente gelen Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekip, 'Gezgin Kültür Festivali' projesi kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda 'Yürüyen Sahne'de' 'Kuzu Maydanozun Maceraları' oyunuyla çocuklarla buluştu. Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinesinde Kırıkkale'ye gelen 'Yürüyen Sahne', çocuklara açık havada oyun sahneledi. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün davetiyle kente gelen Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekip, 'Gezgin Kültür Festivali' projesi kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda 'Yürüyen Sahne'de' 'Kuzu Maydanozun Maceraları' oyunuyla çocuklarla buluştu. Nil Ünlü Aycıl'ın yazdığı Levent Ulukut'un yönettiği oyunu izleyen çocuklar, eğlenceli vakit geçirdi. Bazı çocuklar ise çalan müziklere oynayarak eşlik etti. Geçtiğimiz yıl başlatılan 'Yürüyen Sahne' projesi ile bütün Anadolu'yu karış karış gezdiklerini belirten İzmir Devlet Tiyatrosu Müdürü Levent Ulukurt, "Çocuk oyunu izleyememiş çocuklarımıza oyunlar götürüyoruz. Muhteşem bir kamyon tiyatromuz var. Yürüyen sahnemiz var. Gittiğimiz yerlerde alanlara yerleşiyoruz. Belediye ve Kültür ve Turizm Müdürlüklerinin iş birliği ile çocuklarımızı davet ediyoruz. Onlara 45 dakika boyunca İzmir Devlet Tiyatrosunun çocuk oyunu 'Kuzu Maydanozun Maceraları'nı oynuyoruz. Son derece onurlu, son derece gururlu bir iş yapıyoruz. Önemli olan çocuklara hitap edebilmek" dedi.

KIRIKKALE'YE GELEN 'YÜRÜYEN SAHNE', 'KUZU MAYDANOZUN MACERALARI' OYUNUYLA ÇOCUKLARLA BULUŞTU
KIRIKKALE'YE GELEN 'YÜRÜYEN SAHNE', 'KUZU MAYDANOZUN MACERALARI' OYUNUYLA ÇOCUKLARLA BULUŞTU
KIRIKKALE'YE GELEN 'YÜRÜYEN SAHNE', 'KUZU MAYDANOZUN MACERALARI' OYUNUYLA ÇOCUKLARLA BULUŞTU
KIRIKKALE'YE GELEN 'YÜRÜYEN SAHNE', 'KUZU MAYDANOZUN MACERALARI' OYUNUYLA ÇOCUKLARLA BULUŞTU
KIRIKKALE'YE GELEN 'YÜRÜYEN SAHNE', 'KUZU MAYDANOZUN MACERALARI' OYUNUYLA ÇOCUKLARLA BULUŞTU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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KIRIKKALE'YE GELEN 'YÜRÜYEN SAHNE', 'KUZU MAYDANOZUN MACERALARI' OYUNUYLA ÇOCUKLARLA BULUŞTU - Haberler
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