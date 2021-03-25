Son dakika haberleri! KIRIKKALE - Kılıçdaroğlu, polislere tatlı ikram etti
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Son dakika haberleri! KIRIKKALE - Kılıçdaroğlu, polislere tatlı ikram etti

Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun polislere tatlı ikramı Kılıçdaroğlu'nun esnaf ziyareti Kılıçdaroğlu'nun vatandaşlarla sohbet Kılıçdaroğlu'nun şehit ailesini ziyareti KIRIKKALE - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Kırıkkale'ye geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun polislere tatlı ikramı

Kılıçdaroğlu'nun esnaf ziyareti

Kılıçdaroğlu'nun vatandaşlarla sohbet

Kılıçdaroğlu'nun şehit ailesini ziyareti KIRIKKALE - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Kırıkkale'ye geldi.

Kılıçdaroğlu kente gelişinde polislere tatlı ikram etti. Esnaf ziyaretinde bulundu.

Son dakika haberleri! KIRIKKALE - Kılıçdaroğlu, polislere tatlı ikram etti
Son dakika haberleri! KIRIKKALE - Kılıçdaroğlu, polislere tatlı ikram etti
Son dakika haberleri! KIRIKKALE - Kılıçdaroğlu, polislere tatlı ikram etti
Son dakika haberleri! KIRIKKALE - Kılıçdaroğlu, polislere tatlı ikram etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen

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