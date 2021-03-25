Son dakika haberleri! KIRIKKALE - Kılıçdaroğlu, polislere tatlı ikram etti
Son dakika haberleri... CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun polislere tatlı ikramı Kılıçdaroğlu'nun esnaf ziyareti Kılıçdaroğlu'nun vatandaşlarla sohbet Kılıçdaroğlu'nun şehit ailesini ziyareti KIRIKKALE - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Kırıkkale'ye geldi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun polislere tatlı ikramı
Kılıçdaroğlu'nun esnaf ziyareti
Kılıçdaroğlu'nun vatandaşlarla sohbet
Kılıçdaroğlu'nun şehit ailesini ziyareti KIRIKKALE - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Kırıkkale'ye geldi.
Kılıçdaroğlu kente gelişinde polislere tatlı ikram etti. Esnaf ziyaretinde bulundu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen