Yolcu otobüsünden 880 gram esrar çıktı
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Yolcu otobüsünden 880 gram esrar çıktı

09.03.2021 16:05 | Son Güncelleme: 09.03.2021 16:09
Yolcu otobüsünden 880 gram esrar çıktı

Son dakika gelişmelerine göre, Kırklareli'nden yolcu taşıyan otobüse yapılan operasyon soncunda 880 gram esrar çıkarıldı. Operasyon sonucu 2 şahıs gözaltına alındı.

Kırıkkale'de jandarma ekiplerince durdurulan yolcu otobüsünde 880 gram esrar bulundu, 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve Yahşihan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kırıkkale-Ankara kara yolundaki kontrol sırasında bir yolcu otobüsünü durdurdu.

Ekipler, şüphelendikleri yolcular F.C. ve C.M'nin oturduğu koltuklarda narkotik köpeği "Cesur"un da katılımıyla yaptıkları aramada, koltuğun altında 880 gram esrar ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen

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