Son dakika haberleri! Kırıkkale'de yaşlı adamı yaralayan kişi, faili meçhul cinayetin zanlısı çıktı

Gelen son dakika haberine göre KIRIKKALE'nin Delice ilçesi Arbişli köyünde A.İ.İ. (79), evinde oturma odasında otururken Y.S. tarafından dışarıda pencereden av tüfeği ile ateş edilerek yaralandı.

KIRIKKALE'nin Delice ilçesi Arbişli köyünde A.İ.İ. (79), evinde oturma odasında otururken Y.S. tarafından dışarıda pencereden av tüfeği ile ateş edilerek yaralandı. 2019 yılında köyde H.İ.'yi de aynı şekilde evde otururken pencereden ateş ederek öldürdüğü ortaya çıkan Y.S, tutuklandı.

Delice ilçesi Arbişli köyünde oturan A.İ.İ, önceki gün akşam saatlerinde evinin salonunda otururken dışarıda pencereden kimliği belirsiz kişinin av tüfeğiyle ateş etmesi sonucu başından yaralandı. Şüpheli kaçarken, kanlar içinde kalan A.İ.İ, komşuları tarafından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Jandarma, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Gece boyunca yapılan araştırma sonucunda A.İ.İ.'yi Ankara'da ikamet eden ve 2 gün önce köye gelen Y.S'nin yaraladığı belirlendi. Köyde de evi bulunan Y.S, buradaki evinde yakalanarak gözaltına alındı. Jandarma Olay Yeri İnceleme ile Delice İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin detaylı incelemesinde A.İ.İ.'nin yaralanması olayının, aynı köyde 19 Kasım 2019 tarihinde H.İ.'nin öldürülmesi olayı ile benzerlik gösterdiği belirlendi. H.İ.'nin de evinde otururken pencereden kimliği belirsiz bir kişi tarafından ateş edilerek öldürüldüğü belirlendi. Elde edilen deliller ışığında iki olayın failinin de Y.S. olduğu tespit edildi.

Suçlarını itiraf eden Y.S, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Y.S., H.İ.'yi kasten öldürme, A.İ.İ.'yi de kasten öldürmeye teşebbüs suçlarından nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak CAN