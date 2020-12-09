Son dakika haberleri | Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
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Son dakika haberleri | Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

09.12.2020 10:07 | Son Güncelleme: 09.12.2020 10:10
Son dakika haberleri | Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

Son dakika gelişmesine göre Kırıkkale'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Kırıkkale'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "torbacı" olarak nitelendirilen uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Yaklaşık 2 aylık teknik ve fiziki takibi sonucunda uyuşturucu madde sattığını tespit edilen G.N.G. gözaltına alındı.

Ekipler, şüphelinin üzerinde ve ikametinde yaptığı aramada, 4,62 gram metamfetamin, araba anahtarı görünümlü hassas terazi ile uyuşturucu içiminde kullanılan cam düzenek ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen

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