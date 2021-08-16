Son dakika haberleri! Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
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Son dakika haberleri! Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Son dakika haberleri! Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika gelişmesine göre Kırıkkale'de uyuşturucu madde ticareti yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Kırıkkale'de uyuşturucu madde ticareti yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte uyuşturucu olaylarının tamamen engellenmesi amacıyla çalışmalar yürütülüyor. Bu neticede uyuşturucu madde satışı yaptığı belirlenen O.A. isimli şahsa yönelik operasyon düzenlendi.

Şahsın ikametinde yapılan aramalarda satışa hazır 2,26 gram metamfetamin, yeşil reçeteye tabi 4 sentetik ecza maddesi, 2 uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi Ayrıca uyuşturucu madde sattığı bir şahıstan da 1 sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan işlem başlatıldı. İşlemleri tamamlanan şahıs cezaevine teslim edildi.

Öte yandan kentte 9-15 Ağustos tarihleri arasında toplam 15 şahıs hakkında da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçundan adli işlem başlatıldı. Bu denetimlerde de 5,37 gram metamfetamin, 85 adet sentetik ecza ve 10,21 gram sentetik kannobinoid ele geçirildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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