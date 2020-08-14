Son dakika haberleri: Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama Son dakika haberleri... Kırıkkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Kırıkkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu madde ticareti yapan ve uyuşturucu madde kullanımına yer temin eden şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda 355,61 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi. Çalışmanın devamında ise ikametten şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edilen Ö.M. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Hakkında 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan işlem yapılan zanlı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA