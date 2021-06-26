Kırıkkale'de trafik kazası: 4 yaralı
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Kırıkkale'de trafik kazası: 4 yaralı

Kırıkkale'de trafik kazası: 4 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kırıkkale'de meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kırıkkale'de meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Kırıkkale-Kırşehir kara yolu üzerinde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.K. idaresindeki 34 FT 1836 plakalı otomobil, tehlikeli viraja hızlı girdi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yoldan çıkarak sağ taraftaki toprak alana çarparak durabildi.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü F.K. ile yolculardan S.K., A.K. ve R.K., buradaki ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Kadir Arslan/İHA)

Kırıkkale'de trafik kazası: 4 yaralı
Kırıkkale'de trafik kazası: 4 yaralı
Kırıkkale'de trafik kazası: 4 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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