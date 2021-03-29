Son dakika haberleri! Kırıkkale'de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 24 kişiye 45 bin 674 lira ceza kesildi
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Son dakika haberleri! Kırıkkale'de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 24 kişiye 45 bin 674 lira ceza kesildi

Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri! Kırıkkale'de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 24 kişiye 45 bin 674 lira ceza kesildi

Son dakika gündem haberi... Kırıkkale'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 24 kişiye para cezası uygulandı.

Kırıkkale'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 24 kişiye para cezası uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 27-29 Mart arasındaki sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında il genelinde 294 ekip ve 1046 personel, 286 uygulama noktasında denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde, kısıtlamayı ihlalden 24 kişiye 45 bin 674 lira idari para cezası kesildi.

Kırıkkale-Ankara kara yolu Yüksek Hızlı Tren Köprüsü altında yapılan denetimde de bir otomobil durduruldu.

HES kodu sorgulamasında sürücü ile araçtaki yolcunun PCR testinin pozitif olduğunu tespit eden ekipler, karantina kurallarını ihlalden iki kişiye 6 bin 989 lira para cezası yazarak bu kişileri Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı öğrenci yurduna yerleştirdi.

Ayrıca denetimlerde 6 bin 132 kişi ve 3 bin 264 araç sorgulandı, aranan 24 kişi yakalandı, 128 araca 59 bin 718 lira para cezası uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen

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