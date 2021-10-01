Son dakika haberleri! Kırıkkale'de silah kaçakçılarına operasyon: 3 gözaltı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri! Kırıkkale'de silah kaçakçılarına operasyon: 3 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberleri! Kırıkkale'de silah kaçakçılarına operasyon: 3 gözaltı

Son dakika haberleri... Kırıkkale'de jandarma tarafından silah kaçakçılarına yönelik yapılan operasyonda, Kalaşnikof Piyade Tüfeği ve 200 adet fişek ele geçirildi.

KIRIKKALE (İHA) - Kırıkkale'de jandarma tarafından silah kaçakçılarına yönelik yapılan operasyonda, Kalaşnikof Piyade Tüfeği ve 200 adet fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 kişi hakkında da adli işlem başlatıldı.

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı tarafından Sulakyurt ilçesine bağlı Deredüzü köyünde silah kaçaklığı yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli şahsın evine operasyon düzenlendi. Ev ve müştemilatlarında yapılan aramada; Kalaşnikof Piyade Tüfeği, 3 adet Kalaşnikof şarjörü, ruhsatsız av tüfeği ve 200 adet fişek ele geçirildi.

Jandarma tarafından gözaltına alınan 3 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - KIRIKKALE

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Misafirliğe gittiği evde canına kıyan Şeyda, polis abisinin tabancasını kullanmış

Misafirliğe gittiği evde canına kıyan Şeyda, polis abisinin tabancasını kullanmış

 3 çocuk babası yaşlı adamı öldüren gençten taciz iddiası: Elimi cinsel organına götürüp ''Bu gece benim ol'' dedi

3 çocuk babası yaşlı adamı öldüren gençten taciz iddiası: Elimi cinsel organına götürüp ''Bu gece benim ol'' dedi

 Eren operasyonlarında etkisiz hale getirilen Zagros Cudi kod adlı teröristin 500 bin liralık ödülle gri kategoride arandığı tespit edildi

Eren operasyonlarında etkisiz hale getirilen Zagros Cudi kod adlı teröristin 500 bin liralık ödülle gri kategoride arandığı tespit edildi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Seyit Torun Mustafa Şentop Mehmet Nuri Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cansu Dere Oğuzhan Koç Amelia Hamlin Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Balotelli Fatih Terim Gökhan Töre Bülent Uygun
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ersin Tatar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haberleri! Kırıkkale'de silah kaçakçılarına operasyon: 3 gözaltı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 01.10.2021 18:39:10. #1.12#