Son dakika haberleri | Kırıkkale'de sahte alkolden 7 kişi öldü (4)
09.10.2020 22:43 | Son Güncelleme: 09.10.2020 22:47
Son dakika gündem haberine göre TUTUKLANDIKırıkkale'de, sahte alkol tükettikleri iddia edilen 7 kişinin hayatını kaybettiği olayda gözaltına alınan 3 şüpheliden market sahibi Özgün U.
TUTUKLANDI
Kırıkkale'de, sahte alkol tükettikleri iddia edilen 7 kişinin hayatını kaybettiği olayda gözaltına alınan 3 şüpheliden market sahibi Özgün U., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede 'olası kasıtla adam öldürme' ve 'sağlık için tehlikeli madde temini' suçlarından tutuklandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak CAN