Son dakika haberleri | Kırıkkale'de sahte alkolden 7 kişi öldü (4)
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Son dakika haberleri | Kırıkkale'de sahte alkolden 7 kişi öldü (4)

09.10.2020 22:43 | Son Güncelleme: 09.10.2020 22:47
Son dakika haberleri | Kırıkkale'de sahte alkolden 7 kişi öldü (4)

Son dakika gündem haberine göre TUTUKLANDIKırıkkale'de, sahte alkol tükettikleri iddia edilen 7 kişinin hayatını kaybettiği olayda gözaltına alınan 3 şüpheliden market sahibi Özgün U.

TUTUKLANDI

Kırıkkale'de, sahte alkol tükettikleri iddia edilen 7 kişinin hayatını kaybettiği olayda gözaltına alınan 3 şüpheliden market sahibi Özgün U., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede  'olası kasıtla adam öldürme' ve 'sağlık için tehlikeli madde temini' suçlarından tutuklandı. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak CAN

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