Son dakika haberleri | Kırıkkale'de park halindeki araçta çıkan yangın hasara neden oldu
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Son dakika haberleri | Kırıkkale'de park halindeki araçta çıkan yangın hasara neden oldu

Son dakika haberleri | Kırıkkale'de park halindeki araçta çıkan yangın hasara neden oldu
Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kırıkkale-Ankara kara yolu üzerindeki bir dinlenme tesisinde, park halindeki 06 EF 7816 plakalı otomobilin motor kısmında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Yahşihan Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Otomobilde hasar meydana geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen

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