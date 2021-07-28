Son dakika haberleri... Kırıkkale'de orman yangını: 10 dönümlük alan küle döndü
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Son dakika haberleri... Kırıkkale'de orman yangını: 10 dönümlük alan küle döndü

Son dakika haberleri... Kırıkkale'de orman yangını: 10 dönümlük alan küle döndü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberlerine göre Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde bulunan 10 dönümlük ormanlık alan çıkan yangında küle döndü.

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde bulunan 10 dönümlük ormanlık alan çıkan yangında küle döndü.

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesine bağlı Uzunlar köyündeki ormanlık alanda yangın çıktı. Saat 15.30 sıralarında çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Köylülerin ihbarı üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kırıkkale Belediyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü itfaiye ekiplerince söndürme çalışmaları yapıldı. Yangın uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alındı. Çoğunlukla çam ağaçlarının olduğu 10 dönümlük ormanlık alan küle döndü. Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri ise yangının çıkış sebebiyle ilgili çalışma başlattı. Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ile birlikte yangının çıktığı ormanlık alanda incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

"Bizim yaşam kaynağımız ağaçlar telef oldu"

Köy sakinlerinden Ali Şahin, "Bugün köyümüzde maalesef yangın çıktı. Bizim yaşam kaynağımız olan ağaçlar yandı. İnsanlar buraya geliyor, pikniklerini yapıyorlar. Pisliklerini atıyorlar gidiyorlar. Bu tür şeylere dikkat edelim sizden ricamızdır. Köyümüz gerçekten güzel bir şey bu tür tedbirsizlikler yapmayalım" dedi. - KIRIKKALE

Son dakika haberleri... Kırıkkale'de orman yangını: 10 dönümlük alan küle döndü
Son dakika haberleri... Kırıkkale'de orman yangını: 10 dönümlük alan küle döndü
Son dakika haberleri... Kırıkkale'de orman yangını: 10 dönümlük alan küle döndü
Son dakika haberleri... Kırıkkale'de orman yangını: 10 dönümlük alan küle döndü
Son dakika haberleri... Kırıkkale'de orman yangını: 10 dönümlük alan küle döndü
Son dakika haberleri... Kırıkkale'de orman yangını: 10 dönümlük alan küle döndü
Son dakika haberleri... Kırıkkale'de orman yangını: 10 dönümlük alan küle döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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