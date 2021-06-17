Son dakika haberleri | Kırıkkale'de öğrenciler "Çocuk Tarım Akademisi"nde hem öğreniyor hem de eğleniyor
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Son dakika haberleri | Kırıkkale'de öğrenciler "Çocuk Tarım Akademisi"nde hem öğreniyor hem de eğleniyor

Son dakika haberleri | Kırıkkale'de öğrenciler 'Çocuk Tarım Akademisi'nde hem öğreniyor hem de eğleniyor
Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Kırıkkale Valiliğince Kızılırmak kıyısında inşa edilen "Obaköy" eğlence ve dinlenme alanında oluşturulan "Çocuk Tarım Akademisinde" öğrenciler eğlenerek eğitim alıyor.

Kırıkkale Valiliğince Kızılırmak kıyısında inşa edilen "Obaköy" eğlence ve dinlenme alanında oluşturulan "Çocuk Tarım Akademisinde" öğrenciler eğlenerek eğitim alıyor.

Belirlenen program dahilinde Çocuk Tarım Akademisine getirilen öğrencilere, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlilerince önce alanda bulunan eski tarım aletleri tanıtılıyor, ardından da bitkilerin ekimi ve bakımı uygulamalı olarak gösteriliyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Sırrı Yılmaz, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, çocukların doğayla kaynaşabilmesi için toprakla, fidanla, fideyle ve tohumla temas edebilmelerinin önemli olduğunu söyledi.

Çocukların eğlenerek, bitkisel üretimin gelişimini takip ederek öğrenmelerini sağlamak amacıyla Vali Yunus Sezer'in destekleriyle Obaköy'de tahsis edilen alanda Çocuk Tarım Akademisi oluşturduklarını anlatan Yılmaz, "Burada eğitim salonu, tarım müzesi, çocukların ekim yapacakları çalışma alanları, fidanlarını üretebilecekleri sera ile özel çocuklarımız ve sevgi evlerindeki gençlerimiz için alanlar oluşturduk." dedi.

Yılmaz, çocukların tükettikleri gıdaların üretim aşamalarını, hikayelerini öğrenebilmelerini amaçladıklarını belirterek, öğrencilerin burada eğleneceklerini, eğlenirken de öğreneceklerini kaydetti.

4. sınıf öğrencisi Zümra Buğlem Deniz de "Burayı çok sevdim, çok eğlenceli bir yer. Fidan dikmek de çok eğlenceli geldi. Kazmak, toprakla uğraşmak çok iyi oldu." ifadelerini kullandı.

3. sınıf öğrencisi Asya Kurtoğlu ise "Burada çapa yaptık, fidan diktik. Burada tarım yapmak bizim için çok güzel güzel. Çok eğleniyoruz. Umarım daha sonra da buraya geliriz. Toprağa dokunmak, bitkilerle ilgilenmek bizim için çok güzel bir performans oldu." diye konuştu.

Çocuk Tarım Akademisinde hafta içi günlük iki okuldan birer sınıfa eğitim veriliyor.

Son dakika haberleri | Kırıkkale'de öğrenciler 'Çocuk Tarım Akademisi'nde hem öğreniyor hem de eğleniyor
Son dakika haberleri | Kırıkkale'de öğrenciler 'Çocuk Tarım Akademisi'nde hem öğreniyor hem de eğleniyor
Son dakika haberleri | Kırıkkale'de öğrenciler 'Çocuk Tarım Akademisi'nde hem öğreniyor hem de eğleniyor
Son dakika haberleri | Kırıkkale'de öğrenciler 'Çocuk Tarım Akademisi'nde hem öğreniyor hem de eğleniyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen

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