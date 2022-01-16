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Son dakika haberleri... Kırıkkale'de korkutan yangın: Mahalleli sokağa döküldü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika gelişmesine göre Kırıkkale'de korkutan yangın: Mahalleli sokağa döküldü Kırıkkale'de gece saatlerinde iki katlı evin çatısında çıkan yangın mahalle sakinlerini sokağa döktü.

KIRIKKALE (İHA) - Kırıkkale'de korkutan yangın: Mahalleli sokağa döküldü

KIRIKKALE - Kırıkkale'de gece saatlerinde iki katlı evin çatısında çıkan yangın mahalle sakinlerini sokağa döktü. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, 1 saatlik süreyle yangını kontrol altına aldı.

Yangın, gece saatlerinde Kırıkkale'de Bağlarbaşı Mahallesi 878. Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cengiz Yardımcı'ya ait iki katlı evin çatısı alevlere teslim oldu. Şömineden çıktığı iddia edilen yangın, kısa sürede büyüdü. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve kolluk kuvvetleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti. Yaklaşık 1 saatlik süreyle yangın kontrol altına alındı. Polis ve bekçiler, yangına yakın olan iki evi de tedbir amaçlı tahliye etti. Evin alt katında bulunan engelli bir vatandaş ise bekçiler tarafından çıkartıldı.

Mahalle sakinleri ise yangın söndürme çalışmalarını uzaktan izledi. Soğutma işlemlerinin ardından Olay Yeri İnceleme ekiplerince, yanan evde inceleme yapıldı. Yangın, drone ile havadan görüntülendi. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Son dakika haberleri... Kırıkkale'de korkutan yangın: Mahalleli sokağa döküldü

Son dakika haberleri... Kırıkkale'de korkutan yangın: Mahalleli sokağa döküldü

Son dakika haberleri... Kırıkkale'de korkutan yangın: Mahalleli sokağa döküldü

Son dakika haberleri... Kırıkkale'de korkutan yangın: Mahalleli sokağa döküldü

Son dakika haberleri... Kırıkkale'de korkutan yangın: Mahalleli sokağa döküldü

Son dakika haberleri... Kırıkkale'de korkutan yangın: Mahalleli sokağa döküldü

Son dakika haberleri... Kırıkkale'de korkutan yangın: Mahalleli sokağa döküldü

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İhlas Haber Ajansı / Hasan Ay - Son Dakika Haberleri
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Son dakika gelişmesine göre Kırıkkale'de korkutan yangın: Mahalleli sokağa döküldü Kırıkkale'de gece saatlerinde iki katlı evin çatısında çıkan yangın mahalle sakinlerini sokağa döktü.

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