Son dakika haberleri: Kırıkkale'de kısıtlamaya uymayan 28 kişiye 79 bin lira para cezası

Son dakika gündem haberi... Kırıkkale'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında gerçekleştirilen denetimlerde, kısıtlamayı ihlal eden 28 kişiye 79 bin 179 lira para cezası verildi.

Kırıkkale'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında gerçekleştirilen denetimlerde, kısıtlamayı ihlal eden 28 kişiye 79 bin 179 lira para cezası verildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında il genelinde 122 ekip ve 614 personel ile 112 uygulama noktasında denetim yapıldı.

Denetimlerde, 5 bin 400 kişi sorgulanırken aranan 11 kişi yakalandı. Toplam 3 bin 588 aracın sorgulandığı denetimlerde, 124 araca para cezası uygulandı, 16 araç trafikten men edildi.

Ayrıca, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında 28 kişiye 79 bin 179 lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen