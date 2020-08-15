Son dakika haberleri! Kırıkkale'de kayıp kişinin bıçakla öldürüldüğü ortaya çıktı Son dakika gündem haberi: Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde 2 gündür haber alınamayan kişinin bıçakla öldürüldüğü tespit edildi.

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde 2 gündür haber alınamayan kişinin bıçakla öldürüldüğü tespit edildi.

Ailesinin iki gün önce kayıp başvurusunda bulunduğu Murat Öztürk'ün (53) cesedi, Kırıkkale Keskin T Tipi Açık ve Kapalı Ceza İnfaz Kurumu yakınındaki arazide bulundu.

Cesetteki bıçak izlerinden yola çıkarak cinayet şüphesiyle çalışma başlatan polis, zanlılar Y.Y. (40) ve ağabeyi İ.Y. ile M.Y'yi (64) gözaltına aldı.

Şüphelilerden Y.Y'nin sorgusunda, arkadaşı olan Öztürk'ü üzerindeki 10 bin lirasını almak için öldürdüğünü ve ağabeyiyle gömdüklerini söylediği öğrenildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.Y. ve ağabeyi İ.Y. tutuklandı, M.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öztürk'ün cesedi, kesin ölüm nedenin belirlenmesi için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kaynak: AA