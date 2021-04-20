Son dakika haberleri! Kırıkkale'de kaçak tütün operasyonu: 3 gözaltı

Son dakika habere göre Kırıkkale'de düzenlenen operasyonda 93 kilo 500 gram açık tütün, çok sayıda makaron ile tabanca fişeği ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Kırıkkale'de düzenlenen operasyonda 93 kilo 500 gram açık tütün, çok sayıda makaron ile tabanca fişeği ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte kaçak tütün satışı yapan şahıslara yönelik çalışma düzenledi. Bu neticede kaçak tütün sattığı belirlenen K.Ö., Ş.D. ve R.Y. isimli şahısların ev ve iş yerlerinde aramalarda bulunuldu. Aramalarda, 93 kilo 500 gram açık kıyılmış tütün, 20 bin 380 doldurulmuş makaron, 16 kilogram nargile kömürü, 250 adet TAPDK bandrolü, 108 adet dolu tabanca fişeği ve 3 adet tabanca şarjörü ele geçirildi.

Şüpheli 3 şahıs hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunu ile 4733 sayılı Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanuna muhalefet suçu kapsamında adli ve idari işlem başlatıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı