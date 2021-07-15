Son dakika haberleri: Kırıkkale'de jandarma, vatandaşların 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü kutladı

Son dakika gündem haberine göre Kırıkkale Jandarma Komutanlığı ekipleri, vatandaşların 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü kutlayarak Türk bayrağı dağıttı.

Kırıkkale Jandarma Komutanlığı ekipleri, vatandaşların 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü kutlayarak Türk bayrağı dağıttı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 43 ilin kesiştiği yol güzergahı olan kentte, Kurban Bayramı tatili öncesi olması ve 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında vatandaş hareketliliğinin artması sebebiyle il genelinde güvenlik tedbirleri artırıldı.

Vali Yunus Sezer'in talimatları doğrultusunda, aziz milletin ve kahraman güvenlik güçlerinin hain darbe girişimi karşısında gösterdiği onurlu duruşun ve demokrasi zaferinin 5. yıl dönümü nedeniyle İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kente giriş ve çıkış yapılabilen ana ve tali yollar ile mesire alanlarında 85 uygulama noktasında 316 personelin katılımıyla icra edilen kontrollerde vatandaşlara Türk bayrağı dağıtılarak 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlandı.

Vatandaşlar, uygulamadan dolayı jandarma ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen