Son dakika haberleri: Kırıkkale'de jandarma, vatandaşların 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü kutladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri: Kırıkkale'de jandarma, vatandaşların 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü kutladı

Son dakika haberleri: Kırıkkale'de jandarma, vatandaşların 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü kutladı
Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Kırıkkale Jandarma Komutanlığı ekipleri, vatandaşların 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü kutlayarak Türk bayrağı dağıttı.

Kırıkkale Jandarma Komutanlığı ekipleri, vatandaşların 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü kutlayarak Türk bayrağı dağıttı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 43 ilin kesiştiği yol güzergahı olan kentte, Kurban Bayramı tatili öncesi olması ve 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında vatandaş hareketliliğinin artması sebebiyle il genelinde güvenlik tedbirleri artırıldı.

Vali Yunus Sezer'in talimatları doğrultusunda, aziz milletin ve kahraman güvenlik güçlerinin hain darbe girişimi karşısında gösterdiği onurlu duruşun ve demokrasi zaferinin 5. yıl dönümü nedeniyle İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kente giriş ve çıkış yapılabilen ana ve tali yollar ile mesire alanlarında 85 uygulama noktasında 316 personelin katılımıyla icra edilen kontrollerde vatandaşlara Türk bayrağı dağıtılarak 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlandı.

Vatandaşlar, uygulamadan dolayı jandarma ekiplerine teşekkür etti.

Son dakika haberleri: Kırıkkale'de jandarma, vatandaşların 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü kutladı
Son dakika haberleri: Kırıkkale'de jandarma, vatandaşların 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü kutladı
Son dakika haberleri: Kırıkkale'de jandarma, vatandaşların 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü kutladı
Son dakika haberleri: Kırıkkale'de jandarma, vatandaşların 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü kutladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen

Son dakika: Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla aradı.
Son dakika: Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla aradı.
15 Temmuz gecesi TRT'nin işgal edilmesine ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı! Ameliyatlı halde soluğu orada almış
15 Temmuz gecesi TRT'nin işgal edilmesine ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı! Ameliyatlı halde soluğu orada almış
Bakan Yanık: 15 Temmuz şehit aileleri ile gazilere destek ödemeleri bugün
Bakan Yanık: 15 Temmuz şehit aileleri ile gazilere destek ödemeleri bugün
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ersin Tatar Vahap Seçer Devlet Bahçeli Mustafa Şentop
Magazin Tarkan Düm Tek Tek Ebru Gündeş Kaan Yıldırım
Spor Ali Koç Mehmet Topal Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri: Kırıkkale'de jandarma, vatandaşların 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü kutladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.7.2021 18:17:14. #1.14#

title