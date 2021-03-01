Son dakika haberleri | Kırıkkale'de inşaat işçilerinin kaldığı ev, yangında kullanılamaz hale geldi
01.03.2021 22:47 | Son Güncelleme: 01.03.2021 22:50
Gelen son dakika haberlerine göre Kırıkkale'de inşaat işçilerinin kaldığı müstakil evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kırıkkale'de inşaat işçilerinin kaldığı müstakil evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kaletepe Mahallesi 989. Sokak'ta, inşaat işçilerinin kaldığı tek katlı müstakil evde yangın çıktı.
Sobadan çıktığı düşünülen yangın kısa sürede büyüdü.
İşçilerin haber vermesi üzerine, olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Yaklaşık bir saatte kontrol altına alınarak söndürülen yangında, ev kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen