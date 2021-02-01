Son dakika haberleri | Kırıkkale'de gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı
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Son dakika haberleri | Kırıkkale'de gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı

01.02.2021 16:13 | Son Güncelleme: 01.02.2021 16:16
Son dakika haberleri | Kırıkkale'de gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı

Son dakika haber: Kırıkkale'de çeşitli suçlardan aranan ve polis ekiplerince yakalanan 5 zanlıdan ikisi tutuklandı.

Kırıkkale'de çeşitli suçlardan aranan ve polis ekiplerince yakalanan 5 zanlıdan ikisi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ve Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kent genelinde yaşanan hırsızlık olaylarına ilişkin çalışma başlatıldı.

Operasyon kapsamında hakkında hırsızlık ve çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama kararı bulunan K.O S.G, G.Ö, O.S. ve H.İ.A. gözaltına alındı.

Hırsızlık suçundan 6 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.O. ile hafif yaralama suçundan 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.S. emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim İdik

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