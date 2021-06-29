Son dakika haberleri | Kırıkkale'de gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı
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Son dakika haberleri | Kırıkkale'de gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı

Son dakika haberleri | Kırıkkale'de gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberine göre Kırıkkale'de çeşitli suçlardan gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı.

Kırıkkale'de çeşitli suçlardan gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda 'Silahla Tehdit, Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Taşıma veya Bulundurma' suçundan D.V., G.G. ve C.U.Y. isimli şahıslar gözaltına alındı. Şahısların ikamet, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda 2'si kurusıkı 4 tabanca, 145 adet yeşil reçeteye tabi sentetik hap, 3 adet şarjör, 228 adet dolu fişek, 13 adet boş kovan, 2 adet bıçak, 1 adet kelepçe, 6 adet cep telefonu, 34 adet çeşitli dijital materyal, 1 adet sahte dolar, 1 adet kanlı gömlek ele geçirildi.

Söz konusu üç şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından 'Silahla Tehdit, Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Taşıma veya Bulundurma, Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak Kullanmak ile Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak suçlarından adli makamlara sevk edildi.

Şahıslardan D.V. tutuklanırken diğer ikisi serbest bırakıldı. - KIRIKKALE

Son dakika haberleri | Kırıkkale'de gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı
Son dakika haberleri | Kırıkkale'de gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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