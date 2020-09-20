Son dakika haberleri: Kırıkkale'de gece yarısı 'kumar' operasyonu: 12 kişiye idari yaptırım uygulandı
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Son dakika haberleri: Kırıkkale'de gece yarısı 'kumar' operasyonu: 12 kişiye idari yaptırım uygulandı

Son dakika haberi... Kırıkkale'de gece yarısı 'kumar' operasyonu: 12 kişiye idari yaptırım uygulandı Kırıkkale'de gece yarısı bir kıraathaneye yapılan operasyonda gözaltına alınan 12 kişiye Covid-19 tedbirlerine uymamaktan idari yaptırım uygulanırken, 5'ine de kumar oynamaktan toplamda 6 bin 250 lira para...

20.09.2020 00:29 | Son Güncelleme: 20.09.2020 00:34

Kırıkkale'de gece yarısı 'kumar' operasyonu: 12 kişiye idari yaptırım uygulandı

KIRIKKALE - Kırıkkale'de gece yarısı bir kıraathaneye yapılan operasyonda gözaltına alınan 12 kişiye Covid-19 tedbirlerine uymamaktan idari yaptırım uygulanırken, 5'ine de kumar oynamaktan toplamda 6 bin 250 lira para cezası kesildi.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Tepebaşı Mahallesi Mehmet Akif Caddesindeki bir kıraathaneye gece yarısı 'kumar' operasyonu düzenlendi. Şüpheliler daha sonra kimlik kontrolü ve idari para cezası uygulanmak üzere emniyete götürüldü. Burada 12 kişiye maske ve sosyal mesafe kuralına uymadıkları gerekçesiyle 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince idari yaptırım uygulandı. Gözaltına alınan şüphelilerden 5'ine de kumar oynadıkları gerekçesiyle bin 250 liradan toplamda 6 bin 250 Türk Lirası idari para cezası kesildi.

Gözaltına alınan 12 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

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Son dakika haberleri: Kırıkkale'de gece yarısı 'kumar' operasyonu: 12 kişiye idari yaptırım uygulandı

Kaynak: İHA

IHA Editörü - HASAN AY
HASAN AY
IHA Editörü
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