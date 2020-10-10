Son dakika haberleri! Kırıkkale'de eşya yüklü kamyon yandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberleri! Kırıkkale'de eşya yüklü kamyon yandı

10.10.2020 13:01 | Son Güncelleme: 10.10.2020 13:04
Son dakika haberleri! Kırıkkale'de eşya yüklü kamyon yandı

Son dakika haberlerine göre Kırıkkale'de hareket halindeki ev eşyası yüklü kamyonda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kırıkkale'de hareket halindeki ev eşyası yüklü kamyonda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Kırıkkale-Samsun kara yolu Yukarı Mahmutlar köyü yakınlarında Sadık Yumurtacı idaresindeki 06 EV 3967 plakalı ev eşyası yüklü kamyonun motor kısmında yangın çıktı.

Sürücünün durdurduğu kamyondaki yangın, ihbar üzerine olay yerine gelen Kırıkkale Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kamyonda hasara neden olan ve eşyaların yandığı olayda bir süre trafiğe kapatılan yol yeniden açıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Melania Mehmet Muş Tuma Çelik Vladimir Putin Süleyman Soylu
Magazin Şehrazat Esra Erol Ata Demirer Ajda Pekkan
Spor Arda Turan Gökhan Töre Eddie Newton Fırat Aydınus Manuel Fernandes
Daha Fazla Kız Hatay Ankara Futbolcu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri! Kırıkkale'de eşya yüklü kamyon yandı - Kırıkkale
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.10.2020 13:05:44. #1.14#
title