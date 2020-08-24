Son dakika haberleri! Kırıkkale'de düğünde havaya ateş açan kişiye ve düğün sahibine para cezası Son dakika haberi: Kırıkkale'de bir köy düğününde tabanca ile havaya ateş açan kişiye 900 lira, silaha engel olmayan düğün sahibine de 392 lira idari para cezası uygulandı.

Kırıkkale'de bir köy düğününde tabanca ile havaya ateş açan kişiye 900 lira, silaha engel olmayan düğün sahibine de 392 lira idari para cezası uygulandı.

Kırıkkale Balışeyh ilçesine bağlı Kulaksız köyünde yapılan düğünü denetlemeye giden İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgeye yaklaştıklarında silah sesleri duydu.

Ekipler M.S'nin (55) tabanca ile havaya ateş ettiğini tespit etti.

M.S'nin üst aramasında ruhsatlı tabanca ve fişeklere el koyuldu, düğün yerinde havaya ateş etmek suretiyle panik ve kargaşaya neden olmak, sosyal mesafenin ihlal edilmesine sebep olmaktan 900 lira idari para cezası uygulandı.

Düğün sahibi A.D.'ye (51) ise düğünde silah atılmasına engel olmamak, İçişleri Bakanlığının yayınlamış olduğu genelgelere ve İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararları doğrultusunda düğünden önce kendisine tebliğ edilen taahhütnameye aykırı hareket etmek sebebiyle emre aykırı davranış kabahatinden 392 lira idari para cezası uygulandı.

Düğün, adli ve idari işlemlerin tamamlanmasının ardından sonlandırıldı.

Kaynak: AA