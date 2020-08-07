Son dakika haberleri! Kırıkkale'de düğün-nişan organizasyonlarında 'korona' denetimi Son dakika haberi... Korona virüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında pilot il seçilen Kırıkkale'de polis ekiplerince, düğün ve nişan organizasyonlarında sosyal mesafe ve maske denetimi yapıldı.

Korona virüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında pilot il seçilen Kırıkkale'de polis ekiplerince, düğün ve nişan organizasyonlarında sosyal mesafe ve maske denetimi yapıldı.

İçişleri Bakanlığının 81 il valiliğine gönderdiği "Nişan, Nikah, Düğün, Sahil Bölgeleri Denetimleri" konulu genelge kapsamında ülke genelinde denetimler gerçekleştirildi. Bu kapsamda Kırıkkale'de de İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından sokakta ve salonlarda yapılan düğün-nişan organizasyonlarında korona virüs denetimleri yapıldı. Polis ekiplerince organizasyon sahiplerine kontrollü sosyal hayat döneminde temel prensipler temizlik, maske ve mesafe kuralları ile gelen misafirlerin ateşlerinin ölçülmesi gerektiği hatırlatıldı.

Misafirler 'korona virüs'e karşı oyun havasıyla uyarıldı

Ekipler, düğün sahiplerine korona virüs tedbirlerini hatırlattı. Bu esnada oyun havası çalan çalgıcı da müziğin ritmini hiç bozmadan 'maske ve sosyal mesafe' sözlerini müziğin ritmine uyarlayarak vatandaşları uyardı. Birçok düğün ve nişan organizasyonlarında kurallara uyulduğu görüldü.

Öte yandan, Valilik bünyesinde salgın denetim faaliyetlerinin tek elden yönetildiği "İl Salgın Denetim Merkezi" (İSDEM) ekiplerince de kent merkezinde denetimler sürdürülüyor. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA