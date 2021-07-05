Son dakika haberleri | Kırıkkale'de bir kişi öldürülmüş halde bulundu

Son dakika haberleri: Kırıkkale'de bir kişi öldürülmüş halde bulundu, bir şüpheli gözaltına alındı.

Kırıkkale'de bir kişi öldürülmüş halde bulundu, bir şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Sanayi Mahallesi Tır Yolu kenarında boş arazide bir erkeğin hareketsiz yattığını fark eden vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Ekiplerin yaptığı kontrollerde isminin E.B. (45) olduğu belirlenen kişinin göğsü ve gövdesinden tabanca ve kesici aletle yaralanarak öldürüldüğü tespit edildi.

E.B'nin cenazesi, incelemenin ardından Kırıkkale Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Polis ekipleri, olayın şüphelisi olduğu tespit edilen F.Ş'yi gözaltına aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen