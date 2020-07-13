Son dakika haberleri | Kırıkkale'de aranan şahıslara operasyon: 8 gözaltı Son dakika haberleri: Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, aranan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, aranan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde çeşitli suçlardan aranan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Alınan arama kararlarına istinaden 19 ayrı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda çeşitli suçlardan aranan ve aralarında kesinleşmiş hapis cezası da bulunan 8 kişi gözaltına alındı. Şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA