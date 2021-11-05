KIRIKKALE - 2 hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı - Haberler
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KIRIKKALE - 2 hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

AA / Muhammet Fatih Gökmen - Haberler | Güncel

Kırıkkale'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

B.Ş. idaresindeki 06 CMF 622 plakalı hafif ticari araç, Kırıkkale- Ankara kara yolunun 14. kilometresinde aynı yönde seyreden G.E'nin kullandığı 06 RGU 41 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle G.E'nin kullandığı araç, karşı şeride geçerek devrildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü G.E. ile aynı araçta bulunan H.E. ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

KIRIKKALE - 2 hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

KIRIKKALE - 2 hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

KIRIKKALE - 2 hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

AA / Muhammet Fatih Gökmen - Son Dakika Haberleri
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