Bakan Selçuk'tan, "Okulların bahçesinde İstiklal Marşı okunsun" çağrısı
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Bakan Selçuk'tan, "Okulların bahçesinde İstiklal Marşı okunsun" çağrısı

11.01.2021 10:26 | Son Güncelleme: 11.01.2021 10:36

Muğla Atatürk İlkokulu Muğla Valii Orhan Tavlı ve Milli Eğitim Personelinin İstiklal Marşını okuması MUĞLA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un çağrısı üzerine Muğla'da Atatürk İlkokulu'nda İstiklal Marşı okundu.

Muğla Atatürk İlkokulu

Muğla Valii Orhan Tavlı ve Milli Eğitim Personelinin İstiklal Marşını okuması MUĞLA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un çağrısı üzerine Muğla'da Atatürk İlkokulu'nda İstiklal Marşı okundu.

Bakan Selçuk'tan, 'Okulların bahçesinde İstiklal Marşı okunsun' çağrısı
Bakan Selçuk'tan, 'Okulların bahçesinde İstiklal Marşı okunsun' çağrısı
Bakan Selçuk'tan, 'Okulların bahçesinde İstiklal Marşı okunsun' çağrısı
Bakan Selçuk'tan, 'Okulların bahçesinde İstiklal Marşı okunsun' çağrısı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen

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