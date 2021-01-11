Bakan Selçuk'tan, "Okulların bahçesinde İstiklal Marşı okunsun" çağrısı
11.01.2021 10:26 | Son Güncelleme: 11.01.2021 10:36
Muğla Atatürk İlkokulu Muğla Valii Orhan Tavlı ve Milli Eğitim Personelinin İstiklal Marşını okuması MUĞLA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un çağrısı üzerine Muğla'da Atatürk İlkokulu'nda İstiklal Marşı okundu.
Muğla Atatürk İlkokulu
Muğla Valii Orhan Tavlı ve Milli Eğitim Personelinin İstiklal Marşını okuması MUĞLA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un çağrısı üzerine Muğla'da Atatürk İlkokulu'nda İstiklal Marşı okundu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen