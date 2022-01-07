Son dakika haberleri | Kırgızistan Kazakistan'a asker ve zırhlı araç gönderdi - Haberler
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Son dakika haberleri | Kırgızistan Kazakistan'a asker ve zırhlı araç gönderdi

Son dakika haberleri | Kırgızistan Kazakistan'a asker ve zırhlı araç gönderdi
AA / Nazir Aliyev Tayfur - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Kırgızistan, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Barış Gücü kapsamında Kazakistan'a 150 asker, 8 zırhlı araç ve malzeme taşıyan 11 adet araç gönderdi.

Kırgızistan, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Barış Gücü kapsamında Kazakistan'a 150 asker, 8 zırhlı araç ve malzeme taşıyan 11 adet araç gönderdi.

Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un, ülkenin Kazakistan'da KGAÖ Barış Gücü'nün faaliyetlerine katılmak üzere asker göndermesinin yolunu açan kararnameyi imzaladığı belirtildi.

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada da Kant şehrinde bulunan Birleşik Rus Askeri Hava Üssü'nden Kazakistan'a 150 asker, 8 zırhlı araç ve 11 aracın gönderildiği duyuruldu.

Kırgız barış gücü askerlerinin arasında deneyimli subayların ve sözleşmeli askerlerin bulunduğu ifade edilen açıklamada, personelin görevinin, komşu devletin özellikle önemli ve stratejik tesislerini korumak ve savunmak olacağı kaydedildi.

Meclis Genel Kurulu, bugün Kırgızistan'ın Kazakistan'a asker göndermesinin yolunu açan tezkereyi kabul etmişti.

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 Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü Kazakistan'a asker gönderdi

Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü Kazakistan'a asker gönderdi

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AA / Nazir Aliyev Tayfur - Son Dakika Haberleri

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