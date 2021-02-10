Son dakika haberleri! Kırgızistan'ın dış ticaret hacmi 2020'de 5,6 milyar dolar oldu
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Son dakika haberleri! Kırgızistan'ın dış ticaret hacmi 2020'de 5,6 milyar dolar oldu

10.02.2021 12:53 | Son Güncelleme: 10.02.2021 12:56
Son dakika haberleri! Kırgızistan'ın dış ticaret hacmi 2020'de 5,6 milyar dolar oldu

Son dakika haberine göre Kırgızistan'ın dış ticaret hacmi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başladığı ve önlemlerin uygulandığı 2020 yılında bir önceki yıla göre yüzde 19 düştü.

Kırgızistan'ın dış ticaret hacmi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başladığı ve önlemlerin uygulandığı 2020 yılında bir önceki yıla göre yüzde 19 düştü.

Milli İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, 123 ülke ile ticaret yapan Kırgızistan'ın dış ticaret hacmi, geçen yılın ocak-aralık döneminde 5 milyar 600 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ülkenin ihracatı, yaklaşık 185 milyon nüfuslu pazarı olan Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) üyesi ülkelere yüzde 14,9, ithalatı ise yüzde 11,9 düşüşle 2 milyar 400 milyon dolar oldu.

Kırgızistan'da 2020 yılında ekonomi yüzde 7,6 küçülürken, sanayi üretimi yüzde 9,5, toptan ve perakende satışları yüzde 12 ve inşaat da yüzde 22,5, daraldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nazir Aliyev Tayfur

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