Son dakika haberleri... Kırgızistan Dışişleri Bakanı Kazakbayev: "Kırgızistan ile Türkiye dili bir dini bir iki kardeş ülkedir.İki ülke arasında herhangi siyasi sorun yoktur"
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Son dakika haberleri... Kırgızistan Dışişleri Bakanı Kazakbayev: "Kırgızistan ile Türkiye dili bir dini bir iki kardeş ülkedir.İki ülke arasında herhangi siyasi sorun yoktur"

10.03.2021 10:19 | Son Güncelleme: 10.03.2021 10:19
Son dakika haberleri... Kırgızistan Dışişleri Bakanı Kazakbayev:

Son dakika haberine göre Kırgızistan Dışişleri Bakanı Kazakbayev: "Kırgızistan ile Türkiye dili bir dini bir iki kardeş ülkedir.

Kırgızistan Dışişleri Bakanı Kazakbayev: "Kırgızistan ile Türkiye dili bir dini bir iki kardeş ülkedir.İki ülke arasında herhangi siyasi sorun yoktur"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nazir Aliyev Tayfur

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