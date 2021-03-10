Son dakika haberleri... Kırgızistan Dışişleri Bakanı Kazakbayev: "Kırgızistan ile Türkiye dili bir dini bir iki kardeş ülkedir.İki ülke arasında herhangi siyasi sorun yoktur"

Son dakika haberine göre Kırgızistan Dışişleri Bakanı Kazakbayev: "Kırgızistan ile Türkiye dili bir dini bir iki kardeş ülkedir.