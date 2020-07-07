Son dakika haberleri... Kırgızistan'da vaka sayısı 8 bini geçti Bir son dakika haberine göre Acil servis hattı çalışanları Ambulanslardan detaylar Sahra hastanesinden detaylar Hastaların tedavi için sırada bekleyişi Spor tesislerindeki tedavi çalışmaları Kargo uçak ile ilaç ve tıbbı cihazların getirilmesi Başbakan Kubatbek Boronov'un Kovid-19 ile mücadele toplantısıKırgızistan'da...

Acil servis hattı çalışanları Ambulanslardan detaylar Sahra hastanesinden detaylar Hastaların tedavi için sırada bekleyişi Spor tesislerindeki tedavi çalışmaları Kargo uçak ile ilaç ve tıbbı cihazların getirilmesi Başbakan Kubatbek Boronov'un Kovid-19 ile mücadele toplantısı Kırgızistan'da vaka sayısı 8 bini geçti Kırgızistan Sağlık Bakanlığı Temsilcisi Aynura Akmatova, son 24 saatte 450 kişide virüs tespit edilmesiyle vaka sayısının 8 bin 141'e çıktığını belirtti. İyileşenlerin sayısının 73 artarak 2 bin 916'ya ulaştığını ifade eden Akmatova, 21'i ağır 602 kişinin hastanelerde, 4 bin 524'ünün de evinde tedavi altında olduğunu söyledi. Akmatova, Kovid-19'dan ölenlerin sayısının 7 artarak 99'a çıktığını bildirdi. Son bir günde 2 bin 253 testin yapıldığını aktaran Akmatova, Kovid-19 hastalarıyla temas eden 23 bin 19 kişinin ev karantinasında, 1471 kişinin de hastanelerde gözetim altında tutulduğunu dile getirdi. Dışişleri Bakan Birinci Yardımcısı Nuran Niyazaliyev, salgının başladığı ilk günden beri 20 binden fazla Kırgızistan vatandaşının ülkeye getirildiğini aktardı. Kaynak: AA