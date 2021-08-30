Son dakika haberleri... Kırgızistan'da Kırgız ve Kazak aşıklar buluştu
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Son dakika haberleri... Kırgızistan'da Kırgız ve Kazak aşıklar buluştu

Son dakika haberleri... Kırgızistan'da Kırgız ve Kazak aşıklar buluştu
Anadolu Ajansı / Nazir Aliyev Tayfur - Haberler | Kültür Sanat

Son dakika haberlerine göre Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'teki Büyük Konser Salonu'nda eline milli çalgı komuz ve dombrasını alan Kırgız ve Kazak aşıklar, dinleyenlere kültürel, ruhsal ve eğitsel bir şölen yaşattı.

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'teki Büyük Konser Salonu'nda eline milli çalgı komuz ve dombrasını alan Kırgız ve Kazak aşıklar, dinleyenlere kültürel, ruhsal ve eğitsel bir şölen yaşattı.

İki gün sürecek "14. Halklararası Aytış 2021" yarışması, başkent Bişkek'teki Büyük Konser Salonu'nda başladı.

Para ödüllü yarışmaya, Kırgız ve Kazak 44 aşık katıldı. Elemelerden sonra yarı finale kalan 16 aşık sahneye çıktı.

Akademisyenlerin ve usta sanatçıların jüriliğini yaptığı yarı finalde, usta aşıklar atışmalarıyla, doğaçlama yoluyla çeşitli konularda öyküleri anlatarak dinleyenlere kültürel, ruhsal ve eğitsel bir şölen yaşattı.

Yarın yapılacak finale, Kazak aşıklardan Borubay Orozumbetov, Nurmat Mansurov, Aspanbek Şugatayev, Aybek Kaliyev, Kırgız aşıklardan ise Turat Jumayev, Akmatbek Sultanuulu, Kubat Tukeşov, Asılbek Maratov katılacak.

Programa, ilgi yoğun oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nazir Aliyev Tayfur

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