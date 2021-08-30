Son dakika haberleri... Kırgızistan'da Kırgız ve Kazak aşıklar buluştu

Son dakika haberlerine göre Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'teki Büyük Konser Salonu'nda eline milli çalgı komuz ve dombrasını alan Kırgız ve Kazak aşıklar, dinleyenlere kültürel, ruhsal ve eğitsel bir şölen yaşattı.